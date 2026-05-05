Gaziantep'te 8 yıl önce aracın içinde öldürülen 2 gencin davası sil baştan

Gaziantep'te 8 yıl önce aracının içinde öldürülen 30 yaşındaki Esat Sönmez ile 19 yaşındaki Özkan Türker davası bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlandı.

Gaziantep'te 2018 yılında Şehitkamil ilçesinde park halindeki aracının içinde öldürülen 30 yaşındaki Esat Sönmez ile 19 yaşındaki Özkan Türker davası Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandı. Duruşmada maktul aile, maktul avukatları, tutuklu sanıklar Mehmet B., Mehmet Ali S., tutuksuz sanık Yılmaz Ç. ve sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan maktul aileler, suçluların cezalandırılmasını istedi.

"Ben olayı annemden öğrendim"

Duruşmada savunma yapana sanık Mehmet B., "Olayla bir alakam yoktur. Maktul benim kuzenim olur. Olay günü nerede olduğuma dair tanığımda vardır. HTS kayıtlarına bakılabilir. Ben olayı annemden öğrendim. Tahliyemi veya beraatimi talep ediyorum" dedi.

Diğer tutuklu sanık Mehmet Ali S. ise savunma yapmak için süre istedi. Tutuksuz sanık Yılmaz Ç., suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, dosyadaki kamera görüntülerinin iyileştirilmesi için yetkili yerlere gönderilmesini isteyen heyet, tutuklu yargılama dikkate alınarak bazı sanık ve tanıklar hakkında zorla getirme emri verdi. Heyet, sanıklar Mehmet B. ve Mehmet Ali S.'in tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devam etmesini hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde park halindeki otomobile kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Olay, Şehitkamil ilçesi Boyno Mahallesi 75 nolu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir otomobil, kimliği belirsiz kişilerce kurşun yağmuruna tutuldu. Otomobilin içerisinde oturan 30 yaşındaki Esat Sönmez ile 19 yaşındaki Özkan Türker olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobili kurşunlayan şahısların kaçtığı bilgisi alınırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin olay yeri çalışmasının ardından cenazeler otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaptı operasyon başlatmıştı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
