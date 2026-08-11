Gaziantep'te Motosiklet Denetimlerinde Rekor Ceza

Gaziantep'te trafik ekipleri tarafından son 3 günde gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde, 775 sürücüye toplam 9 milyon 481 bin 238 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla motosikletlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son 3 gün içerisinde Düztepe, Savcılı, Nuripazarbaşı, Kıbrıs, Dumlupınar, Karataş, 23 Nisan, Aydınbaba, Çağdaş, Hacıbaba, Karacaahmet, 8 Şubat, Merveşehir, Eyüpsultan, Selimiye, Onat Kutlar, Karşıyaka ve Kayaönü mahallelerinde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde sürücü belgesiz, kasksız, plakasız ve abartı egzoz kullandığı tespit edilen 775 motosiklet sürücüsüne toplam 9 milyon 481 bin 238 TL cezai işlem uygulandı. Kurallara uymadığı belirlenen 237 motosiklet ise trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı