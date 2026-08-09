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Gaziantep'te silah ve tarihi eser operasyonu

Gaziantep'te silah ve tarihi eser operasyonu
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Gaziantep’te yapılan operasyonda ruhsatsız 7 adet silah ile 17 adet tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te yapılan operasyonda ruhsatsız 7 adet silah ile 17 adet tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasadışı silahlanmaya yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda 6 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, çok sayıda tabanca parçası, kurusıkı tabancaları çevirmede kullanılan malzemeler ve 17 adet tarihi eser ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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