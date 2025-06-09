Gaziantep'te 7 Katlı Binanın Çatısında Yangın

Gaziantep'te 7 Katlı Binanın Çatısında Yangın
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Gaziantep'te 7 Katlı Binanın Çatısında Yangın
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Gaziantep'te bir binanın çatısında çıkan ve kısa sürede büyüyerek paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmazken, soruşturma başlatıldı.

7 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Korku ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te 7 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Kısa sürede büyüyüp çatıyı saran ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İddiaya göre, Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm çatıyı sardı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çatıyı alev topuna çeviren yangını itfaiye söndürdü

Kısa sürede çatıyı alev topuna çeviren yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangın büyük korku ve paniğe neden oldu

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, büyük korku ve paniğe neden olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa
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