Gaziantep'te 7 Katlı Binanın Terasında Yangın Çıktı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan 7 katlı bir binanın teras katında nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri, yangını başarılı bir şekilde kontrol altına alarak söndürdü. Olayda ölen veya yaralanan olmadı; yangının çıkış nedeni için soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi Mustafa Yılmaz Caddesi'nde bulunan 7 katlı binanın teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, terasın tamamını sardı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.
Alev topuna dönen yangını itfaiye söndürdü
Kısa sürede alev topuna dönen ve terası saran yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, büyük korku ve paniğe neden oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP