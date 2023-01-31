6 yaşındaki kız çocuğu boş arazide ölü bulundu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde boş arazide yerde hareketsiz şekilde yatan bir çocuğu fark eden vatandaşlar, durumu ekiplere haber verdi. Ekipler, 6 yaşındaki kız çocuğunun öldüğünü tespit etti. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde mahallede bulunan boş arazide yerde hareketsiz şekilde yatan bir çocuğu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede hareketsiz şekilde yatan kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından boş arazide ölü bulunan çocuğun 6 yaşındaki yabancı uyruklu A.N. olduğu tespit edildi. Talihsiz çocuğun cansız bedeni, olay yerindeki çalışmaların ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. A.N. isimli çocuğa ait ceset, adli tıpta tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olayın oluş şekli ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken katil zanlısı olduğu değerlendirilen N.C isimli şahsın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.