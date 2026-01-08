Haberler

Kesinleşmiş 25 yıl cezayla aranan şüpheliyi jandarma yakaladı

Gaziantep'te jandarma ekipleri, hırsızlık dahil 6 ayrı suçtan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahsı yakaladı. Şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te 6 ayrı suçtan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, hırsızlık başta olmak üzere 6 ayrı suçtan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

