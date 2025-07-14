Gaziantep'te 6 katlı binanın çatısında yangın

Gaziantep'te 6 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı Nezih Apartmanı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede binanın çatısını tamamen sardı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binanın çatısında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP