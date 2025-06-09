Gaziantep'te 50 Dönüm Buğday Tarlası Yangında Yandı

Gaziantep'te 50 Dönüm Buğday Tarlası Yangında Yandı
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Gaziantep'in Araban ilçesinde hasada hazır 50 dönüm buğday tarlası bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında zarar gördü. Yangına vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Araban Ovası'nda hasada hazır 50 dönüm buğday yandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde hasada hazır 50 dönüm buğday tarlası yandı.

Edinilen bilgiye göre, Araban ilçesi Yeni Altıntaş Mahallesi mevkiinde Bablı Keser ile Kemal Küpe iki çiftçiye ait buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 50 dönüm hasada hazır makarnalık sert durum buğdayı tarlasında çıkan yangına önce vatandaşlar sonra da itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, bölgede incelemelerde bulundu. Çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Altun, "Araban Ovası'nda hasada hazır bölgelerde seyahat eden vatandaşlarımızdan ricamız var. Lütfen hasada hazır bölgelerden geçerken çevreye yanıcı ve yakıcı madde atmamalarını rica ediyorum. Hasada hazır buğday sahibi çiftçilerimiz de en kısa zamanda hasatlarını yapsınlar" ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYTEN IŞIK - 3.Sayfa
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