Gaziantep'te 5 Suçlu Jandarma Ekiplerince Yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan 10'ar yıl kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 5 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslarına yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan hakkında 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T., E.G., A.D., K.D. ve M.K. isimli 5 şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıslar, tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP