Gaziantep'te 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 şahıs tutuklandı
Gaziantep'te jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin destek verdiği çalışma çerçevesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.H. ve M.S. isimli şahıslar motosiklet ile seyir halindeyken durdurularak yakalandı. Şahısların üst aramasında 5 bin adet captagon uyuşturucu hap, 10 adet tramadol hap ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslar M.H. ve M.S., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

