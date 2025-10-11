Gaziantep'te 32 Suçlu Yakalandı
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheliyi düzenlediği operasyonlarla yakaladı. Hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, uyuşturucu ve kaçakçılık gibi suçlarla ilgili çok sayıda operasyonda gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde çok sayıda operasyon yapıldı. Operasyonlarda hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, uyuşturucu ve kaçakçılık gibi farklı suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa