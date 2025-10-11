Gaziantep'te 32 Suçlu Yakalandı

Gaziantep'te yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde çok sayıda operasyon yapıldı. Operasyonlarda hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, uyuşturucu ve kaçakçılık gibi farklı suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP