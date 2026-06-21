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Gaziantep'te 353 aranan şahıs yakalandı

Gaziantep'te 353 aranan şahıs yakalandı
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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin son üç haftada gerçekleştirdiği şok yol kontrol uygulamalarında 14 bin 814 kişi ve 7 bin 138 araç sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 353 şahıs yakalandı. Operasyonlarda kaçak tütün ve uyuşturucu da ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince son üç haftada gerçekleştirilen şok yol kontrol uygulamasında 14 bin 814 şahıs ile 7 bin 138 araç sorgulanarak çeşitli suçlardan aranan 353 şahıs yakalandı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet ve asayişin sağlanması, aranan şahısların yakalanması, uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık gibi suçlara yönelik şok yol kontrol uygulaması yapıldı. Son 3 haftada gerçekleştirilen uygulamaya 35 asayiş timi, 11 otoyol jandarma timi, 5 JASAT, 3 KOM timi, 5 jandarma motosiklet timi, 4 narkotik köpeği unsuru, 2 çay ve tütün arama köpeği unsuru, 42 güvenlik korucusu katıldı.

Kaçak tütün ve uyuşturucu ele geçirildi

Uygulamalar kapsamında yapılan aramalarda 25 gram kubar esrar, 3 gram amfetamin, 2 ton 155 kilogram gümrük kaçağı tütün, 5 bin adet gümrük kaçağı makaron ve 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

353 aranan şahıs yakalandı

Şok yol kontrol uygulamalarında 14 bin 814 şahıs ve 7 bin 138 araç sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 353 şahıs yakalanırken, 7 hacizli araç tespit edildi. Denetimlerde ayrıca 20 araç trafikten men edilirken, 10 sürücünün ehliyetine el konuldu. Diğer yandan uygulamalar sırasında uyuşturucu madde kullanmaktan 7 kişi hakkında işlem yapılırken, yol izin belgesi bulunmayan 27 yabancı uyruklu şahıs hakkında da adli ve idari işlem gerçekleştirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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