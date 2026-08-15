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Gaziantep'te 25 Yıl Ceza Alan Firari JASAT Operasyonuyla Yakalandı

Gaziantep'te 25 Yıl Ceza Alan Firari JASAT Operasyonuyla Yakalandı
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Gaziantep'te banka ve kredi kartlarının araç olarak kullanılması suçundan 19 ayrı dosyadan aranan ve 25 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Şehitkamil ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te banka ve kredi kartlarının araç olarak kullanılması suçundan 19 ayrı suç dosyasıyla 5 aydır aranan ve hakkında 25 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Şehitkamil İlçesinde banka ve kredi kartlarının araç olarak kullanılması suçundan 19 ayrı suç dosyasıyla 5 aydır aranan ve hakkında 25 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından adresine yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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