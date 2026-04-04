Kesinleşmiş 22 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı
Gaziantep'te yapılan jandarma operasyonunda, 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Nurdağı ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, birden fazla hırsızlık suçundan hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A. isimli şahıs yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı