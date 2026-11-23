Gaziantep'te 21 yıl 8 ay cezası bulunan şahıs JASAT tarafından yakalanıp tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde hırsızlık ve mala zarar verme başta olmak üzere 6 ayrı suçtan aranan ve hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, JASAT ekiplerince yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te 6 ayrı suçtan aranan ve 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, Oğuzeli ilçesinde hırsızlık ve mala zarar verme suçları başta olmak üzere 6 ayrı suçtan aranan ve hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. isimli şahsın JASAT ekiplerince yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.