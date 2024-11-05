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Gaziantep'te 21 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı, 47 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te 21 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı, 47 Şüpheli Yakalandı
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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda, 21 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı ve bu olaylara karıştığı tespit edilen 47 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 29'u tutuklandı, ele geçirilen malzemeler mağdurlara teslim edildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu 21 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 47 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahıslardan 29'u tutuklanırken ele geçirilen malzemeler, hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ekim ayı içerisinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yapıldı. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timlerin titiz planlama, takip ve çalışmaları sonucunda 21 faili meçhul olay aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 47 şüpheli yakalandı. Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 29'u tutuklanırken 18'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ele geçirilen malzemeler ise hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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