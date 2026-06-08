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Gaziantep'te İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Gaziantep'te İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Karacaburç Mahallesi'nde sabah saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada araçlarda ciddi hasar oluşurken, ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve özel güvenlik görevlisi olduğu belirlenen yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Karacaburç Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kaza sonrası otomobillerde ciddi hasar meydana gelirken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan ve Organize Sanayi Bölgesi'nde özel güvenlik görevlisi olduğu belirlenen 5 yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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