Gaziantep'te 2 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi: 1 gözaltı

Gaziantep'te piyasa değeri 2 milyon 100 bin TL olan gümrük kaçağı 53 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Şehitkamil ilçesindeki çalışmalar neticesinde, M.D. isimli şahsın işyerinde arama yapıldı. Aramalarda piyasa değeri toplam 2 milyon 100 bin TL olan gümrük kaçağı 53 adet akıllı telefon, 1 adet tablet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

