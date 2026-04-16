Gaziantep'te 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 70 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu, Şehitkamil ilçesinde E.A. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.

Şüphelinin ikametine düzenlenen operasyonda; 2 kilo 70 gram metamfetamin, 1 cep telefonu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ile 34 bin TL suç geliri olduğu değerlendirilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı