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Gaziantep'te 192 Şüpheli Tutuklandı

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Gaziantep'te jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çember operasyonlarında 192 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahısların tamamı sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Mart ayı içerisinde çok sayıda çember operasyonu yapıldı. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) tarafından icra edilen operasyonlar neticesinde hırsızlık, narkotik, yaralama, dolandırıcılık, yağma, tehdit, mala zarar verme, genel güvenliği tehlikeye sokma, cinsel saldırı, resmi belgede sahtecilik, adam öldürme, kişi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim ve ruhsatsız silah taşıma, görevini yaptırmamak için direnme gibi çeşitli suçlardan aranan 192 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahısların tamamı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Jandarma Çember Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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