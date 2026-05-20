Kesinleşmiş 17 yıl cezayla aranan şahsı jandarma yakaladı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan hakkında 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Şahinbey ilçesindeki çalışmalar neticesinde, hırsızlık, mala zarar verme, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme gibi 10 ayrı suç kaydı ve hakkında 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı