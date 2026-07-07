Gaziantep'te aranan 168 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin son bir ayda yaptığı operasyonlarda yakalanan ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 168 şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik Haziran ayında çok sayıda çember operasyonu yapıldı. JASAT ekipleri tarafından icra edilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 2 bin 35 şahıs yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıslardan 168'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı