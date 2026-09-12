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Gaziantep’te 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep’te 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı
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Gaziantep’te polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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