Gaziantep’te 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı
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Gaziantep’te polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'te polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.
Yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı