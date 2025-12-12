Haberler

Gaziantep'te 11'er yıl hapis cezasıyla aranan 3 şahsı jandarma yakaladı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş 11'er yıl hapis cezasıyla aranan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki çalışmalar neticesinde, hırsızlık, kasten yaralama ve uyuşturucu gibi çeşitli suçlardan 11'er yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan E.K., M.E. ve E.Ç. isimli 3 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar, tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
