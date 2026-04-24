Gaziantep'te 1,7 milyon TL değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi

Gaziantep'te piyasa değeri 1 milyon 750 bin TL olan gümrük kaçağı 28 adet cep telefonu ile aksesuarları ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, Nizip ilçesinde yol kontrol faaliyetinde şüphe üzerine durdurulan A.M. isimli şahsın aracında ve Şahinbey ilçesinde M.A.K. isimli şahsın iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda piyasa değeri toplam 1 milyon 750 bin TL olan gümrük kaçağı 29 adet akıllı telefon ile 2 bin 281 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı