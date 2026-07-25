Haberler

Gaziantep’te 1,5 milyon TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

Gaziantep’te 1,5 milyon TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep’te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 1 milyon 550 bin TL değerinde kaçak elektronik eşya ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 1 milyon 550 bin TL değerinde kaçak elektronik eşya ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü unsurlarının da destek verdiği operasyon çerçevesinde Şehitkamil ilçesinde M.A.D. isimli şahsa ait işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda piyasa değeri 1 milyon 550 bin TL olan gümrük kaçağı 64 adet akıllı cep telefonu, 78 adet şarj kablosu, 37 adet şarj adaptörü, 22 adet kablosuz kulaklık, 10 adet akıllı kol saati ve 2 adet saç şekillendirici ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Filenin Sultanları finale yükseldi

Filenin Sultanları göğsümüzü kabarttı! Yine tarih yazıyorlar
Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu? “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı

O kara günde valilik konutunda neler oldu? Hizmetli her şeyi anlattı
Milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor

Milyonlarca internet kullanıcısı dikkat! Başvuran parasını alıyor
9 yıldır atıl haldeki Riva'daki otel yıkılıyor! Yerine ne yapılacağı belli oldu

9 yıldır atıl haldeki otel yıkılıyor! Yerine ne yapılacağı belli oldu
Mehmet Metiner'den kafa karıştıran paylaşım: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Kafa karıştıran paylaşım: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak

Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
Ve Salah için Serdal Adalı'dan açıklama geldi

Ve Salah için başkandan açıklama geldi