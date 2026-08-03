Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 1.45 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerince 3 şahsa yönelik yapılan operasyonda 1 milyon 450 bin TL değerinde kaçak sigara, sigara malzemeleri ve alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü unsurlarının da destek verdiği operasyonda çerçevesinde, Şehitkamil ilçesinde M.H, Ş.Ö. ve M.T. isimli şahıslara ait ev ve işyerlerinde arama yapıldı. Arama neticesinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 450 bin TL olan gümrük kaçağı 890 kilogram nargile kömürü, 204 kilogram nargile tütünü, 72 bin adet makaron, 190 paket sigara, 4 paket puro, 76 şişe alkollü içecek, 45 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı