Haberler

Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 1.45 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 1.45 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 450 bin TL olan kaçak sigara, nargile tütünü, makaron ve alkollü içecek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı, adli işlem başlatıldı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince 3 şahsa yönelik yapılan operasyonda 1 milyon 450 bin TL değerinde kaçak sigara, sigara malzemeleri ve alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü unsurlarının da destek verdiği operasyonda çerçevesinde, Şehitkamil ilçesinde M.H, Ş.Ö. ve M.T. isimli şahıslara ait ev ve işyerlerinde arama yapıldı. Arama neticesinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 450 bin TL olan gümrük kaçağı 890 kilogram nargile kömürü, 204 kilogram nargile tütünü, 72 bin adet makaron, 190 paket sigara, 4 paket puro, 76 şişe alkollü içecek, 45 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Hamburg'un forma tanıtımındaki kadın olay oldu

Ağızları açık bıraktı! Milyonlarca beğeni alan görüntü

Trump'ın müzakere sözlerine İran'dan cevap: ABD ile müzakere halinde değiliz

Dünya şokta! Trump'ın sözlerini Tahran boşa düşürdü
Türkiye'nin konuştuğu bu görüntülerin ardından kadın cinayeti çıktı: Kıskançlık bahanesine sığındı

Türkiye'nin konuştuğu bu görüntülerin ardından cinayet çıktı
Özcan Deniz’in eşine yaptığı romantik jest kameraya takıldı

Özcan Deniz’den eşine film gibi sürpriz!
İran’da 'İsrail idamları' devam ediyor: Telegram grubu ele verdi

Telegram grubu sonlarını getirdi: İkisi de idam edildi
Ünlü sunucunun paylaşımı olay oldu! Cesur tarzı yine gündemde

Yine tek hareketiyle dillere düştü!

Galatasaray taraftarını korkutan Osimhen gelişmesi

Milyonlarca taraftarı korkutan gelişme! İhtimali bile huzursuz etti