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Seyir halindeki tır alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi

Seyir halindeki tır alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi
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Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda seyir halindeki bir tır, bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü kendini dışarı atarken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü ve soruşturma başlatıldı.

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda seyir halinde olan tır, bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Nizip ilçesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir tırda seyir halindeyken yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine park ettikten sonra kendisini dışarı attı. Daha sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen ve tırı tamamen saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sonrası tır kullanılamaz hale gelirken çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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