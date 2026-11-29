Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Oğuzeli ilçesi kırsal Uğurova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Ç. (18) yönetimindeki 27 AFV 497 plakalı otomobil, kavşakta İsmail Ç. (28) idaresindeki 01 ABU 493 plakalı tıra yandan çarptı. Kazada hurda yığınına dönen otomobildeki sürücü Ramazan Ç. ile yolcular A.T. (17), A.M.E. (17) ve U.A. (16) ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan 4 kişiyi ilk müdahale sonrası Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Ramazan Ç., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının durumunun ise kritik olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı