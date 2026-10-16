Gaziantep Oğuzeli'de aranan şahıs 15 yıl 3 ay 15 gün hapisle tutuklandı

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Gaziantep'te dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Oğuzeli ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından hakkında 15 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. isimli şahıs JASAT ekiplerince yakalandı.

Şüpheli şahıs, yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı