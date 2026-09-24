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Gaziantep Nurdağı'nda define kazısı yapan 4 şahıs ormanlık alanda yakalandı

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Gaziantep Nurdağı'nda define kazısı yapan 4 şahıs ormanlık alanda yakalandı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ormanlık alanda define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 4 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şahısların suçta kullandığı kazı malzemelerine el konuldu ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ormanlık alanda define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 4 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kültür varlıklarının korunmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, Nurdağı ilçesinde ormanlık alanda define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen Y.B., S.A., Y.G. ve H.G. isimli 4 şüpheli suçta kullandıkları kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı.

Kazı malzemelerine el konularak şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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