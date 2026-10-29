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Gaziantep Nizip'te iddiaya göre beton dökümünde kalıp çöktü, 3 işçi yaralandı

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Gaziantep Nizip'te iddiaya göre beton dökümünde kalıp çöktü, 3 işçi yaralandı Haber Videosunu İzle
Gaziantep Nizip'te iddiaya göre beton dökümünde kalıp çöktü, 3 işçi yaralandı
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Gaziantep Nizip'teki sanayi sitesinde beton dökümü sırasında iddiaya göre ahşap kalıp çöktü, 3 işçi yaralandı. Yaralı işçiler Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; durumlarının iyi olduğu belirtilirken soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir inşaatta beton dökümü sırasında ahşap kalıp çöktü, 3 işçi yaralandı.

Olay, Nizip ilçesi sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatta beton dökümü sırasında ahşap kalıp çöktü. Çökme sonucu Bozan G., Mehmet Ö. ve Mehmet B. isimli 3 işçi enkaz altında kalarak yaralandı. Yaralı işçiler, çevredeki diğer işçiler ve vatandaşlar tarafından kurtarılırken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 işçi, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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