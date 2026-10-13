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Gaziantep Nizip'te gelin arabası süsüyle araç direğe çarptı, sürücü hafif yaralandı

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Gaziantep Nizip'te gelin arabası süsüyle araç direğe çarptı, sürücü hafif yaralandı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde 35. Cadde'de kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarpıp karşı şeride geçti, sürücü hafif yaralandı. Kaza yapan aracın önceki gece bir düğünde gelin arabası olarak kullanıldığı için süslendiği öğrenildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçmesi sonucu sürücü hafif yaralandı. Kaza yapan aracın önceki gece bir düğünde gelin arabası olarak kullanıldığı için süslendiği öğrenildi.

Kaza, Nizip ilçesi 35. Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıktı. Kontrolü kaybolan otomobil, refüjdeki elektrik direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek durabildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişiden sürücüsü hafif yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi. Kaza yapan aracın önceki gece bir düğünde gelin arabası olarak kullanıldığı için süslendiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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