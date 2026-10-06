Haberler

Gaziantep Nizip'te evde çıkan yangında 1 kişi hafif yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep Nizip'te evde çıkan yangında 1 kişi hafif yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evde çıkan yangında, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi son anda kendini dışarı attı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 1 kişi hafif yaralanırken evde maddi hasar oluştu ve soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evde çıkan yangında içeride bulunanlar kendini son anda dışarı attı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken 1 kişi hafif yaralandı.

Yangın, Nizip ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çok sayıda kişinin bulunduğu evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi tamamen sararken çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Aralarında çocukların da olduğu evdeki çok sayıda kişi ise son anda kendini dışarı attı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında 1 kişi hafif yaralanırken evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı

Bahçeli'den sürpriz seçim çağrısı: Erdoğan'ın aday olması için...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İdris Aybirdi'den Seray Kaya'ya aşk ilanı: Hayatımın dönüm noktasısın

Boşanma sonrası aşk doludizgin! “Hayatımın dönüm noktasısın”
AK Parti'den Cemil Tugay iddialarını doğrulayacak video

AK Parti'den Cemil Tugay iddialarını doğrulayacak video
Addison Rae'nin cesur tarzı sınırları zorladı

Amerikalı şarkıcı cesur tarzıyla sınırları zorladı!
Tabancayı doğrultup 'Bu bir soygundur' dedi, aldığı cevapla kaçtı

Tabancayı doğrultup "Bu bir soygundur" dedi, aldığı cevapla kaçtı
Meloni'den yapay zekaya karşı sıra dışı hamle! Artık kimse onu taklit edemeyecek

Meloni'den sıra dışı hamle! Artık kimse onu taklit edemeyecek
Amasya’da şap alarmı: Hayvan pazarları geçici olarak kapatıldı

Bir kentimiz alarma geçti: Hayvan pazarları kapatıldı
Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu?

Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu?