Gaziantep Nizip'te evde çıkan yangında 1 kişi hafif yaralandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evde çıkan yangında içeride bulunanlar kendini son anda dışarı attı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken 1 kişi hafif yaralandı.

Yangın, Nizip ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çok sayıda kişinin bulunduğu evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi tamamen sararken çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Aralarında çocukların da olduğu evdeki çok sayıda kişi ise son anda kendini dışarı attı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında 1 kişi hafif yaralanırken evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı