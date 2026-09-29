Haberler

Gaziantep merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonunda 5 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonunda 5 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep merkezli 3 ilde DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alınıp tutuklandı; dijital materyallere el konuldu.

Gaziantep merkezli 3 ilde DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı TEM, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ silahlı terör örgütü'ne yönelik operasyon yapıldı. DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı uyruklu şahıslara yönelik Gaziantep merkezli Kocaeli ve Nevşehir illerinde şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı, ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Şüpheli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 77 sitede yayınlandı.
Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınması sonrası Burak Yılmaz'ın o sözleri yeniden gündemde

Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı, Burak'ın o sözleri akıllara geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İçişleri Bakanı Çiftçi: Milletimizin helal kazancına uzanan kirli elleri kırarız

Kabine'den milyarlık vurgunla ilgili gözdağı! Mesaj çok net
Bülent Ersoy'un 42 yıl önce filmde emzirdiği bebek bakın kim çıktı!

Bülent Ersoy'un 42 yıl önce filmde emzirdiği bebek bakın kim çıktı!
BAE, Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret ettiğini doğruladı

Sessiz sedasız İran'ın burnunun dibindeki ülkeye gitmiş
Ferhat Gündoğdu'nun gözaltı sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı

Türk futboluna yön veren isim gözaltında! İşte ilk görüntüsü
Alina Boz'dan karnı burnunda yeni pozlar! Kızını kucağına almak için gün sayıyor

Alina Boz'dan yeni pozlar! Kızını kucağına almak için gün sayıyor
“Doğruluk mu, cesaret mi?” oyunu kanlı bitti: Kuzenler birbirini bıçakladı

Kuzenlerin oyunu bıçaklı kavgaya dönüştü: İkisi de hastanelik oldu
Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı

Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı