Gaziantep İslahiye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Altınüzüm Mahallesi çevre yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, İslahiye ilçesi Altınüzüm Mahallesi çevre yolunda yaşandı. İddiaya göre, D. Ersü (29) idaresindeki 11 EF 776 plakalı Skoda marka otomobil ile Ali G. (24) idaresindeki 27 NZ 530 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri D.E. ve A.G. ile 27 NZ 530 plakalı araçta yolcu olarak bulunan B.M.A. (20) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.