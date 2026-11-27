Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesi Altınüzüm Mahallesi çevre yolunda yaşandı. İddiaya göre, D. Ersü (29) idaresindeki 11 EF 776 plakalı Skoda marka otomobil ile Ali G. (24) idaresindeki 27 NZ 530 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri D.E. ve A.G. ile 27 NZ 530 plakalı araçta yolcu olarak bulunan B.M.A. (20) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı