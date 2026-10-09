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Gaziantep İslahiye'de hastane yakınındaki anız yangını traktörlerle söndürüldü

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Gaziantep İslahiye'de hastane yakınındaki anız yangını traktörlerle söndürüldü
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hastane yakınındaki tarlada çıkan anız yangını, yan tarlaya sıçradıktan sonra traktörlerle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tarla sahibi traktörler sayesinde yangına hemen müdahale ettiklerini söyledi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi hastane yakınındaki tarlada çıkan ve paniğe neden olan anız yangını, arazi sahibi tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, ilçe devlet hastanesi yakınındaki bir tarlada başladı. Alevler daha sonra yan tarafta bulunan başka bir tarlaya sıçradı. Yangını fark eden tarla sahibi ve çevredeki vatandaşlar, bölgede bulunan traktörlerle yangına hızlı şekilde müdahale etti. Yapılan müdahale sonucu alevler vatandaşların kendi imkanlarıyla kontrol altına alındı. Tarla sahibi, traktörlerin bölgede bulunması sayesinde yangına hemen müdahale ettiklerini belirterek, "Korkulacak bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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