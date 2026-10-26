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Gaziantep İslahiye'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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Gaziantep İslahiye'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. M.A idaresindeki 27 AVM 308 plakalı hafif ticari araç ile Muhammed Hüseyin T. İdaresindeki motosikletle kafa kafaya çarpıştı kazada motosiklet sürücüsü Muhammed Hüseyin T. Yaralandı. Yaralı olay yerine çağırılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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