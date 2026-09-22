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Gaziantep İslahiye'de hafif ticari araca arkadan çarpan araçtaki 1 kişi yaralandı

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Gaziantep İslahiye'de hafif ticari araca arkadan çarpan araçtaki 1 kişi yaralandı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Atatürk Mahallesi Otogar civarında bir aracın hafif ticari araca arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Mahallesi Otogar civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 BEK 474 plakalı araç, 27 BLA 22 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada 27 BEK 474 plakalı araçta bulunan F.G. adlı yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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