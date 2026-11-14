Gaziantep İslahiye'de gelin arabasıyla hafif ticari araç çarpıştı, 2 sürücü yaralandı

Gaziantep İslahiye'de gelin arabasıyla hafif ticari araç çarpıştı, 2 sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Atatürk Mahallesi'nde gelin arabası ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken gelin ve damat yara almadı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde gelin arabası ile hafif ticari araç çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.
Kaza, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, düğüne gitmek üzere seyir halinde olan 06 MD 9050 plakalı gelin arabası ile 27 AUT 606 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Gelin ile damat ise kazada herhangi bir yara almadı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.