Gaziantep İslahiye'de 22 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası olan şahıs tutuklandı

Gaziantep İslahiye'de 22 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası olan şahıs tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep İslahiye'de jandarmanın yol kontrolünde yakaladığı şahıs, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık suçlarından 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı.
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık suçlarından 22 yıl kesinleşmiş cezayla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, İslahiye ilçesinde yapılan yol kontrol faaliyetinde kimlik sorgusunda H.M.E. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yapmak ve dolandırıcılık suçlarından hakkında 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Yakalanan şüpheli şahıs, yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.