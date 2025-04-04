3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu

İşte 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı
Devlet Bahçeli, Türkeş'in anma törenine katılmadı

Saat bile verilmişti! Tüm gözler Bahçeli'yi aradı ama bulamadı
Tavuk dönerde kan donduran hile! Çamaşır suyu kullanıyorlar

Tavuk dönerde kan donduran hile! Çamaşır suyu kullanıyorlar
Bankalardan ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devrede

ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devrede

Gaziantep Havalimanı'nda Kimlik Kontrolü Sırasında Arbede: 2 Yaralı

Gaziantep Havalimanı'nda Kimlik Kontrolü Sırasında Arbede: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Havalimanı girişinde kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere mukavemet gösteren şahıslarla polis arasında arbede çıktı. Olayda bir polis ve bir şahıs hafif yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi edildi.

Gaziantep'te havalimanı girişinde kimlik kontrolü yapmak isteyen polise mukavemet gösteren şahıslar ile polis ekipleri arasında arbede çıktı. Arbede sırasında silahın ateş alması sonucu 1 polis ile 1 şahıs hafif yaralandı.

Olay, Gaziantep Havalimanı girişinde bulunan kimlik kontrol noktasında meydana geldi. İddiaya göre, havalimanına giriş yapmak isteyen bir araç, kontrol öncesi sürücü değişikliği yapmaya çalışınca ve kimlik-ehliyet ibraz etmeyi reddedince durumdan şüphelenen polis ekipleri müdahale etmek istedi. Bu sırada araçta bulunan şahıslar ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Giderek büyüyen olay sırasında silah ateş aldı. Bu sırada ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar polis memuru N.U. ile şahıslardan S.Ö.'ye isabet etti. Daha sonrası olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan polis ile şahsı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralılar, hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.