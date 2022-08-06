Son dakika haber | Gaziantep'te taziye evine silahlı saldırı: 1 yaralı

Gaziantep'te taziye evine silahlı saldırı: 1 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ömer Turan için taziye dileklerinin kabul edildiği evine silahlı saldırı düzenledi. Silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Olay, Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi Akşemsettin Sosyal Tesisi içerisindeki taziye evinde yaşandı. İddiaya göre, Perilikaya Mahallesi'nde Havalimanı yolu üzerindeki bir büfeye geçtiğimiz günlerde düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ömer Turan için taziye dileklerinin kabul edildiği taziye evine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenledi. Yaşanan silahlı saldırı sonucu taziye evinde büyük korku ve panik oluşurken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Taziye evine saldırıda 1 kişi yaralandı

Olay sırasında kurşunların hedefi olan Hasan T. isimli şahıs yaralandı. Yaralı şahıs, aile yakınlarının kendi imkanlarıyla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralanan Hasan T.'nin tedavisine başlandığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, saldırının yaşandığı taziye evi önünde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.