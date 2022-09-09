Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep haberi... Gaziantep'te kaçak alkol operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep haberi... Gaziantep'te kaçak alkol operasyonu

Gaziantep haberler... Gaziantep'te polis bir iş yeri ve depoya yaptığı operasyonda 24.5 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Gaziantep'te polis bir iş yeri ve depoya yaptığı operasyonda 24.5 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde bir depo ve bir işyerine düzenlediği operasyonda tarafından yapılan operasyonda, 24,5 litre dökme alkol, 320 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Gaziantep 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title