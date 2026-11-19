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Gaziantep'in Araban ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Araban ilçesi Ergen mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 AAE 216 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı