Gazetecinin arabasının camını patlatıp çantasını çaldılar... O anlar kamerada

Hırsızların rahatlığı güvenlik kamerasına yansıdı

KAYSERİ - Kayseri'de 2 hırsız, 30 yıllık meslek hayatında onlarca hırsızlık haberi yapan Gazeteci Mehmet Yılmaz'ın aracının camını patlatarak çantasını çaldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler Mahallesi oturan Gazeteci Mehmet Yılmaz, aracını apartmanın önüne park etti. Gece saatlerinde aracın başına gelen 2 hırsız, araçta çanta olduğunu fark etti. Ellerindeki sert cisimle aracın camını patlatan hırsızlar, çantayı alarak kayıplara karıştı. Sabah aracının başına gittiğinde durumu fark eden Yılmaz, şüphelilerden şikayetçi oldu. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, meslek hayatında onlarca hırsızlık haberi yapan Mehmet Yılmaz da, yaşanan olayı anlattı.

Yılmaz, "Kayseri'de 30 yıldır gazetecilik yapıyorum. Bu zamana kadar bir sürü hırsızlık haberi yaptım ama benim de başıma geldi. Bugün de kendi haberimi yapıyorum. 2 kişi gece saatlerinde gelerek aracımın camını patlatmış. İçerisinde bana göre maddi ve manevi değeri bulunan eşyaların olduğu çantayı alıp gitmişler. Olay polise intikal etti. İnşallah kısa süre içerisinde bulunurlar" dedi.