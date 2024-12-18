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Gazeteciler, Yeni Emniyet Müdürü Arıcılar'ı Ziyaret Etti

Gazeteciler, Yeni Emniyet Müdürü Arıcılar'ı Ziyaret Etti
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, yerel ve ulusal basında görev yapan gazeteciler, yeni atanan İlçe Emniyet Müdürü Alparslan Arıcılar'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ziyarette ilçenin güncel sorunları ve çözüm önerileri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yerel ve ulusal basında görev yapan gazeteciler, göreve yeni atanan İlçe Emniyet Müdürü Alparslan Arıcılar'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) teftiş kuruluna atanan Özgür Sefa Sezer'den boşalan Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine 2. Sınıf Emniyet Müdürü Alparslan Arıcılar atandı. Kahta ilçesinde yerel ve ulusal basında görev yapan gazeteciler, göreve yeni atanan İlçe Emniyet Müdürü Alparslan Arıcılar'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, ilçenin güncel ve kronik sorunları ile çözüm önerileri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

İlçenin gelişimi, dönüşümü, huzur ve güvenliğinin sağlanmasında basın olarak her zaman hazır olduklarını belirten Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, misafirperverliğinden dolayı Kahta İlçe Emniyet Müdürü Arıcılar'a teşekkür etti.

Kahta'nın güvenliği ve huzurunu sağlamak adına tüm ekip arkadaşlarıyla gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini belirten Müdür Arıcılar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek gazetecilere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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