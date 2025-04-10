Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan Şantaj İle Tutuklama Talebiyle Hakim Karşısında

Murat Ağırel ve Timur Soykan, bazı kişilere 'şantaj' yaptıkları iddiasıyla haklarında yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın bir televizyon kanalının devri ve satın alınması olayında bazı kişileri tehdit ederek şantaj yaptıkları iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ağırel ve Soykan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

2 şüpheliye tutuklama talebi

Savcılık işlemleri tamamlanan Ağırel ve Soykan, 'şantaj' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. - İSTANBUL