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Gazeteci İbrahim Poyraz, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gazeteci İbrahim Poyraz, Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Zonguldak'ta tırın çarptığı 72 yaşındaki gazeteci İbrahim Poyraz, Bartın'ın Söğütlü köyünde dualarla defnedildi. Poyraz, karşıdan karşıya geçerken yaşadığı kazada hayatını kaybetmişti.

Zonguldak'ta tırın çarptığı gazeteci İbrahim Poyraz, memleketi Bartın'ın Söğütlü köyünde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yerel internet sitesi sahibi olan 72 yaşındaki İbrahim Poyraz, Zonguldak D-750 kara yolu üzerindeki çevre yolunda yolun karşısına geçerken Çetin K. idaresindeki 67 AEG 201 plakalı tırın çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü serbest bırakılırken, İbrahim Poyraz'ın cenazesi ise memleketi Bartın'ın Söğütlü köyüne getirildi. Poyraz'ın cenazesi, Söğütlü Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Poyraz, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Poyraz'ın cenazesi, Söğütlü Köyü Mezarlığı'nda defnedildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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